Очередной пешеход погиб под Витебском, его сбил «Dodge Caravan»

• 06/1/20 12:23 • Здарэнні

Утром 6 января смертельный наезд на пешехода произошел неподалеку от деревни Старое Село Витебского района, погиб неизвестный мужчина.
Очередной пешеход погиб под Витебском, его сбил «Dodge Caravan». Фото ГАИ

Около восьми часов утра 37-летний житель Витебска на автомобиле «Dodge Caravan» совершил наезд на переходившего проезжую часть дороги неустановленного пешехода. В результате ДТП мужчина получил серьезные травмы и умер на месте происшествия. Судя по фото, наезд произошел на прямом участке дороги.

Очередной пешеход погиб под Витебском, его сбил «Dodge Caravan». Фото ГАИ

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются. Очевидцев или граждан, располагающих какой-либо информацией об указанном происшествии, ГАИ просит сообщить об этом в дежурную часть по телефонам: 8-0212-58-44-44, 621-44-44 (Велком), 721-44-44 (МТС).

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