Очередной пешеход погиб под Витебском, его сбил «Dodge Caravan»

ННВ • 06/1/20 12:23 • Здарэнні

Утром 6 января смертельный наезд на пешехода произошел неподалеку от деревни Старое Село Витебского района, погиб неизвестный мужчина.



Около восьми часов утра 37-летний житель Витебска на автомобиле «Dodge Caravan» совершил наезд на переходившего проезжую часть дороги неустановленного пешехода. В результате ДТП мужчина получил серьезные травмы и умер на месте происшествия. Судя по фото, наезд произошел на прямом участке дороги.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Обстоятельства аварии устанавливаются. Очевидцев или граждан, располагающих какой-либо информацией об указанном происшествии, ГАИ просит сообщить об этом в дежурную часть по телефонам: 8-0212-58-44-44, 621-44-44 (Велком), 721-44-44 (МТС).