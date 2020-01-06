Подозреваемый в расчленении минчанки, чьи конечности обнаружены в Свислочи, задержан в Витебске, он иностранец

Іван Дзедушкін • 06/1/20 11:45 • Крымінал

Накануне Рождества в Витебске задержали 26-летнего парня, которого подозревают в убийстве и расчленении женщины, чьи останки были найдены в реке в Минске. Его брали оперативники столичного угрозыска при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз».



Со слов задержанного, который является иностранным гражданином, 28 декабря между ним и 37-летней минчанкой, у которой он временно жил, возник конфликт. Во время ссоры он задушил женщину, сообщает пресс-служба МВД.

Ее конечности были обнаружены в сумке при очистке реки Свислочь. Тело женщины правоохранительным органам удалось найти вчера, в квартире одного из домов на улице Романовская Слобода в Минске.

Сейчас с молодым человеком проводятся следственные действия, сообщает телеграм-канал СК. Следователями назначено проведение судебно-медицинской и иных экспертиз, допрашиваются свидетели, изучается иная информация, которая может иметь отношение к происшествию.