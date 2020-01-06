Поздравление архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия с Рождеством

ННВ • 06/1/20 13:57 • Рэлігія

Рождественское приветствие архиепископа Витебского и Оршанского Димитрия.



Сердечно поздравляю всех жителей Витебщины со светлым и радостным праздником Рождества Христова, Новолетием и Святым Богоявлением!

«Христос рождается воскресить прежде падший образ» — эти слова Рождественского песнопения относятся к каждому из нас. Рождество Христово призывает человека вспомнить о своем достоинстве, созданном как венец творения по образу и подобию Божьему. Новорожденный Господь протягивает каждому из нас руку помощи, чтобы извлечь из бездны нашего падения и ввести с Собой в Царство Бога Отца. Любая человеческая жизнь для Него бесценна. Но сможем ли мы, как библейские пастухи, оставить стадо своих овец — житейских забот, и пойти к Младенцу Христу, или, как волхвы, поднять глаза к Небу и увидеть Вифлеемскую звезду? Или продолжим в унынии безверия утверждать, что чудес не бывает, и это величайшее Чудо — Рождество Христово — не имеет к нам отношения?.. Заглянем внутрь своей души перед лицом Вечной Жизни — какие дары есть у нас для Господа? Примирились ли мы с ближними, помогли немощным, утешили скорбящих? Поделились своей радостью с теми, кто ее не имеет?

Бог вочеловечился, чтобы человек обожился. Слово стало плотью, чтобы сделать нас «причастниками Божеского естества» (2 Петр 1,4). «…Радуйтесь, усовершайтесь, будьте единомысленны, мирны: и Бог любви и мира будет с вами» (2 Кор. 13:11).

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