Девяностолетний пенсионер погиб на пожаре в Дубровно
Очередной пожар закончился гибелью глубокого старика, на этот раз в Дубровно.
Утром 6 января спасатели получили сообщение о задымлении в доме на Гончарной улице в Дубровно. Во время тушения дома внутри жилища пожарные обнаружили тело погибшего 90-летнего хозяина.
В результате пожара в доме повреждены потолочное перекрытие, стены, имущество. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.
Напомним, что 3 января в деревне Колтки чашниского района сгорела 90-летняя пенсионерка. На следующий день пожар произошел в деревне Корово Оршанского района, но там 80-летнюю бабушку смог вывести из дома ее 15-летний внук.
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