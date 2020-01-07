Девяностолетний пенсионер погиб на пожаре в Дубровно

ННВ • 07/1/20 11:57 • Здарэнні

Очередной пожар закончился гибелью глубокого старика, на этот раз в Дубровно.



Утром 6 января спасатели получили сообщение о задымлении в доме на Гончарной улице в Дубровно. Во время тушения дома внутри жилища пожарные обнаружили тело погибшего 90-летнего хозяина.

В результате пожара в доме повреждены потолочное перекрытие, стены, имущество. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что 3 января в деревне Колтки чашниского района сгорела 90-летняя пенсионерка. На следующий день пожар произошел в деревне Корово Оршанского района, но там 80-летнюю бабушку смог вывести из дома ее 15-летний внук.