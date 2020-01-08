Чудеса на Рождество: новые конуры для собачек из приюта сделали студенты полоцкого колледжа
В канун Рождества и Нового года приют для бездомных собак «Право на жизнь» получил новые конуры для своих питомцев, которые сделали студенты Полоцкого химико-технологического колледжа.
Ребята собрали деньги на материалы, а первокурсники под руководством мастера производственного обучения Александра Цыганка на дополнительных занятиях мастерили будки. Всего удалось построить девять новых домиков, для беспризорных собачек, которые нашли пристанище в приюте.
23 декабря конуры отвезли в приют, который находится в Боровухе-2. Там сейчас содержатся более 200 собак и несколько десятков котов, которые ищут хозяев, сообщает газета «Полоцкий вестник».
Этот приют для бездомных животных существует уже много лет, помогать ему по возможности стараются и другие учебные заведения Полоцка.
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