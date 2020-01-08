Чудеса на Рождество: новые конуры для собачек из приюта сделали студенты полоцкого колледжа

ННВ • 08/1/20 15:30 • Грамадства

В канун Рождества и Нового года приют для бездомных собак «Право на жизнь» получил новые конуры для своих питомцев, которые сделали студенты Полоцкого химико-технологического колледжа.



Ребята собрали деньги на материалы, а первокурсники под руководством мастера производственного обучения Александра Цыганка на дополнительных занятиях мастерили будки. Всего удалось построить девять новых домиков, для беспризорных собачек, которые нашли пристанище в приюте.

23 декабря конуры отвезли в приют, который находится в Боровухе-2. Там сейчас содержатся более 200 собак и несколько десятков котов, которые ищут хозяев, сообщает газета «Полоцкий вестник».

Этот приют для бездомных животных существует уже много лет, помогать ему по возможности стараются и другие учебные заведения Полоцка.