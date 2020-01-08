«Opel Vectra» перевернулся возле Крулевщины, его водитель в больнице
Молодой парень пострадал в результате опрокидывания легкового автомобиля в Докшицком районе, он в больнице.
Около четырех часов утра 8 января «Opel Vectra», за рулем которого сидел 24-летний водитель, вылетел в кювет и перевернулся. Дорожно-транспортное происшествие произошло неподалеку от Крулевщины, на шестнадцатом километре трассы Глубокое-Докшицы.
В результате опрокидывания авто, его водитель получил различные травмы. Молодого человека пришлось госпитализировать в Докшицкую центральную районную больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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