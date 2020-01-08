«Opel Vectra» перевернулся возле Крулевщины, его водитель в больнице

Іван Дзедушкін • 08/1/20 22:19 • Здарэнні

Молодой парень пострадал в результате опрокидывания легкового автомобиля в Докшицком районе, он в больнице.



Около четырех часов утра 8 января «Opel Vectra», за рулем которого сидел 24-летний водитель, вылетел в кювет и перевернулся. Дорожно-транспортное происшествие произошло неподалеку от Крулевщины, на шестнадцатом километре трассы Глубокое-Докшицы.

В результате опрокидывания авто, его водитель получил различные травмы. Молодого человека пришлось госпитализировать в Докшицкую центральную районную больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.