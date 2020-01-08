Пообещал покатать общего ребенка, а сам отогнал внедорожник бывшей супруги в Минск и продал

Іван Дзедушкін • 08/1/20 13:57 • Здарэнні

Мужчину, продавшего машину бывшей жены без ее ведома, осудили в Витебске. Раньше похожим образом он «потерял» в России машину тещи.



Всё началось еще весной 2018 года, когда бывший супруг попросил у витеблянки попользоваться ее внедорожником «Hyundai ix35», якобы для того, чтобы провести время с их совместным маленьким ребенком и покататься с ним по Витебску.

Женщина дала ему ключи, поставив, однако, условием не выезжать на авто за пределы Витебской области. Получив автомобиль, отец сразу же забыл о желании пообщаться со своим ребенком и, так и не увидев его, укатил на внедорожнике в столицу.

В Минске он разъезжал на чужом авто по своим делам, а на требования владелицы вернуть машину придумывал разные басни, объясняющие, почему не может ее вернуть. А, в конце концов, признался, что продал внедорожник третьим лицам.

Нужно сказать, что подобную аферу фигурант проворачивал не первый раз. Еще до развода он попросил машину у тещи, якобы для поездки в Российскую Федерацию. Из сопредельного государства он, однако, вернулся уже безлошадным, а теще с женой объяснил, что в России на него напали неизвестные и отняли легковушку. Однако, при этом никаких бумаг из российской полиции, подтверждающих его слова, не предоставил.

В результате 52-летний мужчина был признан судом Первомайского района города Витебска виновным в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ущерб составил 38 235 рублей). На основании части 4 статьи 209 УК его приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Приговор уже вступил в законную силу, сообщает старший помощник прокурора города Витебска младший советник юстиции Юлия Лазаренко.