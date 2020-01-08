Пытавшийся потушить свой дом мужчина обгорел и попал в больницу, пожар произошел на 10-й Полоцкой улице в Витебске

ННВ • 08/1/20 16:18 • Здарэнні

На пожаре, который 8 января произошел на 10-й Полоцкой улице в Витебске, пострадал хозяин горевшего дома, который пытался потушить свое жильё.



Частный дом загорелся около 12:49, именно в это время о пожаре сообщили спасателям. Прибывшие на вызов экипажи пожарных обнаружили, что дом горит изнутри, идет сильный дым.

51-летний хозяин жилья смог покинуть горящее помещение до приезда спасателей. Он пытался самостоятельно бороться с пожаром и получил ожоги.

Пострадавшего мужчину осмотрели медики из бригады скорой медицинской помощи и решили, что его необходимо госпитализировать.

Горящий дом удалось потушить пожарным. Огонь повредил в здании крышу, стены, потолок, а также вещи. Причину пожара еще предстоит установить, сообщается пресс-службой МЧС.