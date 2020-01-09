Как доставали утонувший БелАЗ — акция по спасанию самосвала за полмиллиона долларов успешно завершилась под Витебском. Фото + видео
Утонувший в доломитовом карьере «Гралево» возле Рубы «БелАЗ» ценой в полмиллиона долларов удалось поднять со дна котлована, заполненного водой. Как это сделали?
Карьерный самосвал «БелАЗ-7540А», который весит несколько десятков тонн, вытягивали при помощи огромного шагающего экскаватора и нескольких мощных бульдозеров.
В конце концов общими усилиями нескольких служб (в спасении гигантского самосвала принимали участие водолазы ОСВОД и МЧС) грузовик удалось поднять со дна и вытащить на поверхность.
Напомним, что карьерный самосвал, принадлежащий заводу «Доломит», затонул в карьере 4 января — грунт под задней осью автомобиля обрушился, после чего грузовик съехал в заполненную водой котловину.
На «Доломите» создали специальную комиссию, которой предстоит установить причины произошедшего, а так же оценить состояние спасенного «утопленника» и определить его дальнейшую судьбу, об этом «ННВ» сообщили в областном управлении МЧС.
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2 каментарыя
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9/студзень/2020 у 16:27
Он же на элетромоторах весь!
Теперь тока выкрасить да выбросить!
9/студзень/2020 у 17:33 1
@ Пантелеймон Голодед:
электромоторы в колёсах, а дизель-генератор присутствует.