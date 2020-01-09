Как доставали утонувший БелАЗ — акция по спасанию самосвала за полмиллиона долларов успешно завершилась под Витебском. Фото + видео

Сяржук Серабро • 09/1/20 14:52 • Здарэнні

Утонувший в доломитовом карьере «Гралево» возле Рубы «БелАЗ» ценой в полмиллиона долларов удалось поднять со дна котлована, заполненного водой. Как это сделали?



Карьерный самосвал «БелАЗ-7540А», который весит несколько десятков тонн, вытягивали при помощи огромного шагающего экскаватора и нескольких мощных бульдозеров.

В конце концов общими усилиями нескольких служб (в спасении гигантского самосвала принимали участие водолазы ОСВОД и МЧС) грузовик удалось поднять со дна и вытащить на поверхность.

Напомним, что карьерный самосвал, принадлежащий заводу «Доломит», затонул в карьере 4 января — грунт под задней осью автомобиля обрушился, после чего грузовик съехал в заполненную водой котловину.

На «Доломите» создали специальную комиссию, которой предстоит установить причины произошедшего, а так же оценить состояние спасенного «утопленника» и определить его дальнейшую судьбу, об этом «ННВ» сообщили в областном управлении МЧС.