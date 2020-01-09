Как доставали утонувший БелАЗ — акция по спасанию самосвала за полмиллиона долларов успешно завершилась под Витебском. Фото + видео

• 09/1/20 14:52 • Здарэнні

Утонувший в доломитовом карьере «Гралево» возле Рубы «БелАЗ» ценой в полмиллиона долларов удалось поднять со дна котлована, заполненного водой. Как это сделали?
Карьерный самосвал «БелАЗ-7540А», который весит несколько десятков тонн, вытягивали при помощи огромного шагающего экскаватора и нескольких мощных бульдозеров. Фото МЧС

Карьерный самосвал «БелАЗ-7540А», который весит несколько десятков тонн, вытягивали при помощи огромного шагающего экскаватора и нескольких мощных бульдозеров.

Карьерный самосвал «БелАЗ-7540А», который весит несколько десятков тонн, вытягивали при помощи огромного шагающего экскаватора и нескольких мощных бульдозеров. Фото МЧС

В конце концов общими усилиями нескольких служб (в спасении гигантского самосвала принимали участие водолазы ОСВОД и МЧС) грузовик удалось поднять со дна и вытащить на поверхность.

Напомним, что карьерный самосвал, принадлежащий заводу «Доломит», затонул в карьере 4 января — грунт под задней осью автомобиля обрушился, после чего грузовик съехал в заполненную водой котловину.

Карьерный самосвал «БелАЗ-7540А», который весит несколько десятков тонн, вытягивали при помощи огромного шагающего экскаватора и нескольких мощных бульдозеров. Фото МЧС

На «Доломите» создали специальную комиссию, которой предстоит установить причины произошедшего, а так же оценить состояние спасенного «утопленника» и определить его дальнейшую судьбу, об этом «ННВ» сообщили в областном управлении МЧС.

Карьерный самосвал «БелАЗ-7540А», который весит несколько десятков тонн, вытягивали при помощи огромного шагающего экскаватора и нескольких мощных бульдозеров. Фото МЧС

Карьерный самосвал «БелАЗ-7540А», который весит несколько десятков тонн, вытягивали при помощи огромного шагающего экскаватора и нескольких мощных бульдозеров. Фото МЧС

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    2 каментарыя

    1. Пантелеймон Голодед  
      9/студзень/2020 у 16:27

      Он же на элетромоторах весь!
      Теперь тока выкрасить да выбросить!

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    2. Direktooor  
      9/студзень/2020 у 17:33 1

      @ Пантелеймон Голодед:
      электромоторы в колёсах, а дизель-генератор присутствует.

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