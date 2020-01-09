На 150-миллиметровые снаряды наткнулись при возведении новостройки в Билево

ННВ • 09/1/20 13:02 • Здарэнні

Оставшиеся с войны 150-миллиметровые снаряды обнаружили в котловане новостройки в микрорайоне Билево Витебска, их подымали двое суток.



Строители заметили снаряды 8 января около четырех часов вечера. Они позвонили в милицию и сообщили о находке, из Первомайского РОВД информацию о взрывоопасных пердметах передали в войсковую часть 5524.

На стройку выехали сотрудники милиции, а также саперно-пиротехническая служба. При обследовании котлована саперы извлекли пять 150 мм снарядов времен времен Второй мировой войны, однако, быстро наступившая темнота помешала дальнейшим работам по извлечению боеприпасов.

Сегодня раскопки продолжили и нашли еще несколько артиллерийских снарядов, а также 9 капсул. Обнаруженные боеприпасы вывезли за пределы города и уничтожили взрывом, [сообщает(https://vitebsk.mvd.gov.by/ru/news/1360) пресс-служба УВД Витесбкого облисполкома.

Если милиция точно указала калибр боеприпасов, то, скорее всего, на восточной окраине Витебска нашли боеприпасы Вермахта от немецкой гаубицы «15-cm SIG-33». Это же орудие устанавливалось на самоходную артиллерийскую установку Sturmpanzer 38(t) «Grille» («Сверчок»), построенную на шасси чехословацкого танка LT vz.38.