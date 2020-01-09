«Renault» против «МТЗ»: лобовое столкновение легковушки и трактора в Поставском районе, пострадала женщина

Іван Дзедушкін • 09/1/20 15:13 • Здарэнні

Лобовое столкновение легкового автомобиля с энергонасыщенным трактором произошло сегодня, 9 января, в Поставском районе, пострадала пассажирка из автомобиля.



Около 11:00, проезжая закругление дороги неподалеку от деревни Ширки, 44-водитель «Renault Megan» , не справился с управлением и допустил выезд автомобиля на полосу встречного движения, в результате легковушка лоб в лоб врезалась в трактор «МТЗ», ехавший с трехосным прицепом.

При столкновении пострадала пассажирка «Renault», которая получила различные травмы. Женщину пришлось госпитализировать в Поставскую центральную районную больницу, сообщает пресс-служба ГАИ.