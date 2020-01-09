«Renault» против «МТЗ»: лобовое столкновение легковушки и трактора в Поставском районе, пострадала женщина
Лобовое столкновение легкового автомобиля с энергонасыщенным трактором произошло сегодня, 9 января, в Поставском районе, пострадала пассажирка из автомобиля.
Около 11:00, проезжая закругление дороги неподалеку от деревни Ширки, 44-водитель «Renault Megan» , не справился с управлением и допустил выезд автомобиля на полосу встречного движения, в результате легковушка лоб в лоб врезалась в трактор «МТЗ», ехавший с трехосным прицепом.
При столкновении пострадала пассажирка «Renault», которая получила различные травмы. Женщину пришлось госпитализировать в Поставскую центральную районную больницу, сообщает пресс-служба ГАИ.
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