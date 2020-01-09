С мертвецом за столом отметил Рождество житель Миорского района — он стукнул собутыльника поленом и не понял, что тот умер

Іван Дзедушкін • 09/1/20 15:48 • Крымінал

Труп в кресле за столом с алкоголем обнаружили милиционеры в деревне Черессы Миорского района, на противоположном конце сидел хозяин дома.



С заявлением о пропаже мужа 8 января в милицию обратилась местная жительница, по ее словам пропавший супруг несколько суток не появлялся дома.

Сельчане рассказали милиционерам, что видели мужчину у недавно вернувшегося из Россиии 53-летнего односельчанина-ремесленника. Когда милиция пришла в его дом, пропавший мужчина сидел в кресле за столом, он был мертв.

Как оказалось хозяин несколько дней пировал в компании мертвеца — во время застолья между мужчинами произошла ссора и ремесленник стукнул своего односельчанина поленом по голове.

В результате 50-летний мужчина умер, позже милиционеры при осмотре обнаружат на его голове ссадину. Однако, поскольку гость был в капюшоне, хозяин не обратил внимания на его состояние и продолжал застолье с тупом.

Правда, во время допроса он признался правоохранителям, что какие-то подозрения о том, что с гостем не все в порядке, у него начали появляться. В результате в отношении ремесленника возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.