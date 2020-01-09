В Витебске торжественно открыли международный фестиваль-конкурс “Арт-парад”

Ігар Мацьвееў • 09/1/20 5:55 • Культура

В Витебске 8 января прошло торжественное открытие первого международного фестиваля-конкурса "Арт-парад". Главной площадкой мероприятия стал концертный зал "Витебск".

Новый международный фестиваль называют младшим братом "Славянского базара". Возраст конкурсантов - от 7 до 25 лет. В конкурсе принимают участие представители восьми стран: Беларуси, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы, России, Узбекистана и Украины.

Фестивальный конкурс пройдёт в двух номинациях: вокал и хореография.

Открыла фестиваль заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская, исполнив «Куточак Беларусi». Перед зрителями также выступили Виктор Глушин, заместитель председателя Витебского горисполкома, и директор «Славянского базара» Глеб Лапицкий.

На открытии фестиваля зрители увидели интерактивный мюзикл-фантасмагорию "Обыкновенный новый год?!".