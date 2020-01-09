Витебские стрелки, ранившие водителя легковушки, отделались «домашней химией»

Іван Дзедушкін • 09/1/20 17:04 • Крымінал

Стрелки, открывшие пальбу по легковому авто на проспекте Строителей, получили 3 и 4 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.



Инцидент со стрельбой из пневматики произошел в начале лета. На городских улицах повздорили две компании молодежи — одна ехала на «Volkswagen Passat», а вторая на «Жигулях».

В результате из «пассата» по «семерке» открыли прицельный огонь из пневматических пистолетов калибра 4,5 миллиметра «ПМ49» и «Stalker S92ME». Позже эксперты насчитают несколько повреждений в кузове «ВАЗ-21074», кроме того «прилетело» и водителю «Жигулей».

Задержать стрелков на «Volkswagen Passat», который стремился выехать из города, смогли подоспевшие бойцы ОМОН. По результатам расследования обвинение в особо злостном хулиганстве было предъявлено двум из пяти человек, находившимся в ту ночь в «пассате».

Суд признал обоих стрелков виновными и на основании части 3 статьи 339 УК приговорил одного к 3, а второго к 4 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, сообщает старший помощник прокурора Витебска Сергей Масловский.