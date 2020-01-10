600 долларов смыла в унитаз витебская девушка при задержании, она вытащила их из сумочки перепившей подружки

Іван Дзедушкін • 10/1/20 17:30 • Здарэнні

При задержании 21-летняя жительница Витебска смыла в каналиацию 600 долларов, украденные у подружки.



Накануне девушка со своей 20-летней подругой отдыхали в ресторане, па позже отправились в караоке-бар. Там младшей из девушек поплохело и она прилегла на стойку. Заметив, что подруга «в отключке», вторая девушка сделала ревизию ее чумочки.

Обнаружив 600 долларов, вложенные в паспорт, злоумышленница забрала их, а перепившую подругу отправила на такси домой. Та обнаружила пропажу валюты уже в квартире и позвонила подруге, однако, та сказала, долларов не видела.

Потерпевшая вызвала милицию и вместе с нарядом отправилась в караоке-бар. Увидев сотрудников милиции ее подруга бросилась в туалет и, как уверяла на допросе, смыла украденные деньги в канализацию.

В результате в отношении витеблянки возбудили уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.