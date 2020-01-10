Пенсионер сгорел в Чашникском районе, дом мог загореться из-за окурка

Сяржук Серабро • 10/1/20 10:17 • Здарэнні

В ночь с 9 на 10 января сгорел дом в деревне Митьковцы Чашникского района, хозяин погиб.



Спасатели получили сообщение о пожаре в 0:46, когда на вызов приехали первые экипажи, в горящем доме уже частично обрушилась крыша. Тело 62-летнего хозяина пожарные нашли на полу комнаты, под слоем обрушившихся конструкций во время тушения пожара.

Огнем в доме были уничтожены крыша и потолок, а также повреждены стены и имущество. По предварительной версии дом мог загореться из-за неосторожного обращения с огнем при курении хозяина, [сообщается] (https://vitebsk.mchs.gov.by/novosti/293354/) пресс-службой МЧС.