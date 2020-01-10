Пропала 15-летняя девочка, она ушла приюта в Толочине и не вернулась

ННВ • 10/1/20 14:23 • Здарэнні

Милиция разыскивает 15-летнюю Марию Кирикович, которая вечером 8 января ушла из приюта ГУО «Толочинский социально-педагогический центр».



После того как подросток не вернулся в приют, Толочинский РОВД объявил ее в розыск. Местонахождение девочки до сих пор неизвестно.

Марии Кирикович на вид 16-17 лет, она ростом 165 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серые, волосы длиной ниже плеча, они окрашены в черный цвет.

Перед уходом девочка была одета в черную куртку ниже колена, синие джинсы, красную байку, черные ботинки и розовую шапку.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетней, милиция просит сообщить ее по телефону 102.