Задержанному в Витебске минскому расчленителю предъявили обвинение

Сяржук Серабро • 10/1/20 17:14 • Крымінал

Обвинение в убийстве минчанки, чьи руки нашли в реке, предъявлено 26-летнему жителю Витебска, он иностранный гражданин.



Задержанному 6 января в Витебске молодому человеку предъявили обвинение по части 1 статьи 139 УК — убийство, сообщает пресс-служба Следственного комитета. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Окончательную квалификацию действиям парня должны дать по результатам расследования.

Напомним, что 2 января в столице при очистке Свислочи в воде нашли сумку с женскими руками. К 5 января милиции удалось найти квартиру, где находилось тело убитой и установить ее личность.

Убийство произошло 28 декабря. На допросе, отрывок из видеозаписи которого правоохранители продемонстрировали, задержанный не смог внятно объяснить причину ссоры с 37-летней минчанкой, у которой он некоторое время жил. Он заявил. Что был сильно пьян в момент убийства.

в своем комментарии начальник управления уголовного розыска криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома Сергей Якубель рассказал, что задержанный — житель Витебска, а ранее сообщалось, что он иностранец. Восточный акцент слышен и на видезаписи допроса молодого человека.