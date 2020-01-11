ДТП в полнолуние: женщину сбили в Оршанском районе, она переходила не по «зебре»

Іван Дзедушкін • 11/1/20 22:06 • Здарэнні

В результате наезда легковым автомобилем пострадала 58-летняя жительница деревни Заболотье Оршанского района.



Вечером 11 января 63-летний водитель на «Opel Astra», проезжая деревню, сбил пешехода. Судя по фото, дорожно-транспортное происшествие произошло рядом с пешеходным переходом, но по информации ГАИ женщина пересекала проезжую часть вне перехода.

Сбитая сельчанка получила травмы, и ее пришлось доставить в Оршанскую городскую больницу №1 имени Семашко, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ. По факту ДТП проводится проверка.