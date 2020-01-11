Казахстан и Беларусь взяли гран-при на новом фестивале «Арт-Парад» в Витебске

Сяржук Серабро • 11/1/20 0:29 • Культура

Казахские акыны, похоже, надолго покорили сердца белорусских слушателей, ведь на новом фестивале «Арт-Парад», который завершился в Витебске, в вокальном конкурсе снова, как и на «Славянском базаре» победил казах, гран-при за хореографию взяли белорусы — «ННВ» побывали на супер-финале.



Обладатели гран-при конкурсной программы на этом фестивале определялись не совсем обычным способом — за главные призы состязались обладатели лауреатов первой премии. Победителей международное жюри определяло прямо во время гала-концерта закрытия.

А перед оглашением результатов некоторым членам жюри пришлось не только спорить о судьбе гран-при, но и выступать. Например, на сцену выходили лауреат первой премии Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2017» Влад Сытник (Украина) и обладатель гран-при Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» Адильхан Макин (Казахстан).

В результате в номинации «хореография» гран-при за постановку по мотивам сказки Люиса Кэрролла «Алиса в Стране Чудес» удостоен образцовый ансамбль танца «Дарунак», приехавший из Борисова.

А в конкурсе певцов победил двенадцатилетний мальчик из Алматы (Казахстан) Динмухамед Толеубай, который потрясающе спел в супер-финале знаменитую песню Лучо Далла «Caruso».

Вместе с дипломами, сертификатами и хрустальными кубками обладатели гран-при «Арт-Парада» получают возможность выступить на XXIX Международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске», который пройдет этим летом.

Зимний фестиваль «Арт-Парад» длился всего три дня и проходил в Витебске с 8 по 10 января. Пилотный форум вышел как-бы немного детским и от этого, кажется, более сказочным и праздничным. Только вот погода слегка подкачала, ведь снег и иней добавили бы фестивалю волшебства, а нашему городу, встречавшему гостей из многих стран мира, еще больше очарования и шарма.