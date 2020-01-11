На 4500 ёлочек меньше, чем в прошлом году, купили жители Витебщины на новогодние праздники

Сяржук Серабро • 11/1/20 14:20 • Экалогія

В канун Рождества и Нового года на ёлочных базарах Витебской области лесхозы региона продали новогодних деревьев.



Это значительно меньше сезона 2018/2019 года, когда было реализовано более 29 000 елок и сосен, то есть на 15,5% больше, чем на нынешние праздники.

Чтобы предотвратить самовольную рубку в этом году лесники провели более 400 рейдов, в ходе которых было составлено 12 административных протоколов о нарушениях природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба Витебского ГПЛХО. Правда, какие именно нарушения были зафиксированы, не указывается.