«Витебскоблводоканал» получил кредит в 15,5 миллионов евро для реализации проекта «Чистая вода Витебской области»

Сяржук Серабро • 11/1/20 14:12 • Здароўе

Александр Лукашенко указом утвердил кредитное соглашение, по которому Европейский банк реконструкции и развития предоставит УП «Витебскоблводоканал» кредит в 15 500 000 евро.



Этот кредит пойдет на строительство объектов водоснабжения, предусмотренных проектом. Всего должны построить 80 таких объектов, включая станции обезжелезивания небольшой производительности, в сельской местности Витебской области.

Также указом Лукашенко до конца 2022 года ввозимые для реализации проекта оборудование и материалы освобождаются от таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, взимаемых таможенными органами при ввозе на территорию страны. Кроме того предусмотрен еще ряд льгот по налогу на добавленную стоимость и налогу для иностранных организаций.

Это кредитное соглашение между Европейским банком реконструкции и развития и Республикой Беларусь было подписано в Лондоне 11 июня 2019 года.