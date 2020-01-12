Автомобильное топливо подорожало — второй раз после Нового года

Сяржук Серабро • 12/1/20 1:12 • Эканоміка

12 января второй раз с начала года выросла цена бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях в Беларуси.



Стоимость автомобильного топлива опять увеличивается на одну копейку, таким образом, с сегодняшнего дня цена бензина АИ-92-К5-Евро достигла 1 рубля 66 копеек, АИ-95-К5-Евро —1 рубля 76 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубля 98 копеек, солярки – 1 рубля 76 копеек.

Концерн обуславливает рост цены на бензин и дизельное топливо продолжающимся увеличением цены нефти. Предыдущее подорожание произошло 5 января.