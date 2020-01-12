Душил беременную дочь и угрожал убийством заступавшейся за нее жене — в Витебске осудили буйного главу семейства

Іван Дзедушкін • 12/1/20 10:51 • Здарэнні

Год и один месяц проведет за решеткой житель Витебска, который, напившись, применил к родным насилие и угрожал им убийством.



Конфликт произошел в один из вечеров минувшего лета, когда мужчина, находясь дома, выпивал. Из-за денег у него вспыхнула ссора с родной дочерью. Пьяный мужчина схватил беременную женщину за шею и начал душить ее, выкрикивая угрозы убить.

Когда за дочку вступилась присутствующая мать, агрессия обернулась против нее. Супруг бросил жену на кровать и сел сверху, придавив своим весом. Приэтом также угрожал лишить женщину жизни.

Матери и дочери удалось сбежать из квартиры от пьяного главы семейства, и они остались живы. А в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 186 УК.

На суде дебошир вину не признал и отрицал то, что угрожал родным. Однако суд признал его виновным в угрозе убийством и причинением тяжких телесных повреждений и осудил на один год и один месяц лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Мужчина уже отбывает наказание, сообщает Помощник прокурора Витебска Кристина Матвеева.