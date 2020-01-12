Пешеход погиб в Городокском районе, третий наезд на человека за сутки

Іван Дзедушкін • 12/1/20 12:47 • Здарэнні

Вечером 11 января в результате ДТП в Городокском районе погиб пешеход.



Около 19:00 40-летний водитель «Volkswagen Passat» совершил наезд на пешехода, вышедшего на проезжую часть. Водитель уверяет, что не заметил человека, так как был ослеплён фарами встречной машины.

В результате ДТП, 46-летний мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. В 21:30 пешеход скончался, об этом «ННВ» сообщили в ГАИ. Это уже третье ДТП с травмирование пешеходов, произошедшее в тот вечер.