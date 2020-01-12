Пропавшая в Толочине школьница нашлась, она вернулась в приют

• 12/1/20 7:55 • Здарэнні

Милиция прекратила поиск 15-летней Марии Кирикович, так как она сама вернулась в приют в Толочине.
Милиция разыскивает 15-летнюю Марию Кирикович, которая вечером 8 января ушла из приюта ГУО «Толочинский социально-педагогический центр».

Напомним, что девочка-подросток ушла из приюта ГУО «Толочинский социально-педагогический центр» еще вечером 8 января(https://news.vitebsk.cc/2020/01/10/propala-15-letnyaya-devochka-ona-ushla-priyuta-v-tolochine-i-ne-vernulas/). Местным РОВД она была объявлена в розыск, как без вести пропавшая.

11 января Кирикович вернулась в приют, сообщение милиции об этом появилось в 17:07. До этого о судьбе девочки не было ничего известно.

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