Сбит второй пешеход за сутки, на этот раз — в Витебске

Іван Дзедушкін • 12/1/20 0:32 • Здарэнні

Второе ДТП с травмированнием пешехода произошло вечером 11 января — в Витебске сбили молодого парня.



Около 19:00 20-летний водитель «Lada Vesta», проезжая по улице Чапаева в областном центре возле дома №18 совершил наезд на своего сверстника, который переходил улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате наезда пешеход получил травмы, и его пришлось доставить в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Как писали «ННВ», примерно часом ранее в Орше сбили женщину, она переходила дорогу неподалеку от «зебры».