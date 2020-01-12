Сбит второй пешеход за сутки, на этот раз — в Витебске
Второе ДТП с травмированнием пешехода произошло вечером 11 января — в Витебске сбили молодого парня.
Около 19:00 20-летний водитель «Lada Vesta», проезжая по улице Чапаева в областном центре возле дома №18 совершил наезд на своего сверстника, который переходил улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате наезда пешеход получил травмы, и его пришлось доставить в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
Как писали «ННВ», примерно часом ранее в Орше сбили женщину, она переходила дорогу неподалеку от «зебры».
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