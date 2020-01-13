Более 4000 долларов похитили две регистраторши одной из поликлиник Витебска, выдававшие пациентам поддельные чеки

Іван Дзедушкін • 13/1/20 15:15 • Здароўе

Свыше 9000 рублей стали добычей двух работниц регистратуры одного из медицинских учреждений областного центра — они присваивали деньги за платные услуги.



26-летняя девушка и ее более опытная 51-летняя коллега с помощью кассового аппарата печатали копии старых чеков. Эти «липовые» чеки они выдавали пациентам, а внесенные ими деньги забирали себе.

По подсчетам правоохранительных органов криминальному дуэту удалось «наказать» свое медучреждение более чем на 9000 рублей. В результате в отношении обеих работниц регистратуры возбудили уголовные дела, сообщает отделение по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РОВД.