Продавали настойку боярышника больше положенного — в Витебске оштрафовали провизоров аптеки

Іван Дзедушкін • 13/1/20 17:21 • Здароўе

При расследовании одного из убийств в Витебске, прокуроры выявили, что совершению преступления способствовало нарушение правил продажи спиртосодержащих лекарств в аптеках города.



Прокуратура выявила, что в одной из не соблюдали нормы реализации лекарства «Боярышника настойка» одному лицу — в Беларуси единовременно можно продавать не больше одного пузырька, а в ночное время реализация «Боярышника настойки», «Пустырника настойки», «Валерианы настойки», «Календулы настойки» и «Муравьиного спирта» вовсе запрещена.

Однако работники аптеки продавали «бояру» одним и тем же лицам сверх нормы. При расследовании уголовного дела выяснилось, что фигуранты употребляли эти лекарства непосредственного перед убийством.

По результатам проверки прокурор города Витебска внес представление генеральному директору аптечной сети, в которой обнаружили нарушения. Там созвали общее собрание работников аптек для изучения нормативных документов, регулирующих оборот таких лекарств.

В результате сотрудников аптеки, продавших настойку боярышника фигурантам уголовного дела, привлекли к материальной и дисциплинарной ответственности, об этом «ННВ» сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.