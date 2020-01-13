Разбилась очередная компания молодежи, три человека попали в больницу в Полоцке

Іван Дзедушкін • 13/1/20 13:58 • Здарэнні

«Kia Sephia» с компанией из четырех молодых людей врезалась в бетонное ограждение на мосту через Двину в Полоцке, травмы получили три человека.





Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь с 12 на 13 января. Около часа ночи, проезжая по улице Богдановича, 31-летний водитель «Kia» допустил наезд на бетонное ограждение, расположенное на мосту через Двину, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

По информации МЧС, три человека оказались заблокированными в искореженной легковушке, а самостоятельно смог выбраться только 43-летний пассажир. Спасатели при помощи специнструмента деблокировали водителя, а также 28-летнего и 31-летнего пассажиров. Все трое получили травмы и были госпитализированы в местную больницу.

В тоже время в сообщении Госавтоинспекции говорится о том, все пострадавшие пассажиры: одному 28 лет, еще двоим — по 31 году. По факту этого ДТП проводится проверка.

Как позже стало известно, разбившийся легковой автомобиль «Kia Sephia» с регистрационным номером 8392 AC-2 принадлежит 24-летнему полочанину, которого не было в компании, и он не пострадал в ДТП.