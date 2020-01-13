Витебская афиша с 13.1.2020 по 19.1.2020 года

Ульяна Церашкова • 13/1/20 20:19 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 13 по 19 января 2020 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

13.01–15.01

"Красные туфельки и семь гномов". Анимация, комедия, семейный, Корея, 6+ (13:35). Цена: 5,70–6,60.

"Дело Ричарда Джуэлла". Драма, США, 18+ (21:20). Цена: 5,70–6,60.

"Камуфляж и шпионаж". Анимация, 3D, США, 6+ (9:45, 11:40; 8:45, 15:00, 16:55). Цена: 6,30–7,10.

"Холоп". Комедия, Россия, 12+ (17:00, 19:05). Цена: 5,70–6,60.

"Союз спасения". Историческая драма, Россия, 12+ (12:30, 18:50). Цена: 6,30–7,10.

"Иван Царевич и Серый Волк 4". Приключения, семейный, анимация, Россия, 6+ (15:20 – детский). Цена: 4,70–5,50.

«Вторжение». Фантастика. Россия, 12+ (21:10). Цена: 6,30–7,10.

"Холодное сердце 2". Анимация, приключения, 3D, США, 6+ (10:35). Цена: 5,20–6,00.

16.01–22.01

"(НЕ)идеальный мужчина". Комедия, фантастика, Россия, 12+ (18:00, 23:50 ночной – 18.01; 10:35). Цена: 5,70–8,58.

"Проксима". Боевик, драма, Германия, Франция, 12+ (12:30). Цена: 5,70–6,60.

"Проклятие". Ужасы, США, 18+ (19:30, 22:00 ночной). Цена: 5,70–8,58.

"Красные туфельки и семь гномов". Анимация, комедия, семейный, Корея, 6+ (8:35). Цена: 5,70–6,60.

"Дело Ричарда Джуэлла". Драма, США, 18+ (21:20). Цена: 5,70–6,60.

"Камуфляж и шпионаж". Анимация, 3D, США, 6+ (10:20, 14:10 удл.; 8:45). Цена: 6,30–7,10; с 20.01: 5,20–6,30.

"Холоп". Комедия, Россия, 12+ (19:50). Цена: 4,70–5,50.

"Союз спасения". Историческая драма, Россия, 12+ (17-:00). Цена: 5,20–6,00.

"Иван Царевич и Серый Волк 4". Приключения, семейный, анимация, Россия, 6+ (16:05 удл.). Цена: 4,70–5,50.

«Вторжение». Фантастика. Россия, 12+ (14:30). Цена: 5,20–6,30.

"Холодное сердце 2". Анимация, приключения, 3D, США, 6+ (12:15). Цена: 5,20–6,00.

Детский билет на дневные детские киносеансы (6–14 лет) – 2,00, только в кассе кинотеатра. На удлиненный сеанс к цене билета + 0,30.

кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44

13.01–15.01

"Красные туфельки и семь гномов". Анимация, комедия, семейный, Корея, 6+ (11:35). Цена: 5,70–6,60.

"Камуфляж и шпионаж". Анимация, 3D, США, 6+ (10:20, 12:15, 18:00; 9:40, 13:20). Цена: 6,30–7,10.

"Холоп". Комедия, Россия, 12+ (15:50, 19:55, 21:25). Цена: 5,70–6,60.

"Иван Царевич и Серый Волк 4". Приключения, семейный, анимация, Россия, 6+ (14:10). Цена: 4,70–5,50.

«Вторжение». Фантастика. Россия, 12+ (18:55). Цена: 6,30–7,10.

"Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2". Комедия, экшн, Россия, 12+ (22:00; 17:10). Цена: 4,70–7,15.

"Холодное сердце 2". Анимация, приключения, 3D, США, 6+ (15:15). Цена: 5,20–6,00.

"Фиксики против кработов". Анимация, приключения, комедия, музыкальный, семейный, Россия, 6+ (8:45– детский). Цена: 4,70–5,50.

16.01–22.01

21.01 (19:20) "Мудрые дети". Спектакль в записи, Великобритания, 18+ (английский язык, русские субтитры). Цена: 14,00–15,00.

"(НЕ)идеальный мужчина". Комедия, фантастика, Россия, 12+ (19:45; 15:40, 21:40 – кроме 21.01). Цена: 5,70–6,60.

"Вальгалла: Рагнарёк". Приключения, фантастика, экшн, Дания, Норвегия, Швеция, Исландия, 12+ (17:50). Цена: 5,70–6,60.

"Красные туфельки и семь гномов". Анимация, комедия, семейный, Корея, 6+ (12:00). Цена: 5,70–6,60.

"Камуфляж и шпионаж". Анимация, 3D, США, 6+ (11:35; 10:05, 17:25). Цена: 6,30–7,10, с 20.01: 5,20–6,00.

"Холоп". Комедия, Россия, 12+ (21:35, 19:20 (кроме 21.01). Цена: 4,70–5,50.

"Иван Царевич и Серый Волк 4". Приключения, семейный, анимация, Россия, 6+ (8:25, 13:45 – удл.). Цена: 4,70–5,80.

«Вторжение». Фантастика. Россия, 12+ (13:30). Цена: 5,20–6,00.

"Холодное сердце 2". Анимация, приключения, 3D, США, 6+ (15:55). Цена: 5,20–6,00.

"Фиксики против кработов". Анимация, приключения, семейный, Россия, 6+ (8:20 детский; 10:00 детский). Цена: 4,70–5,50.

Детский билет на дневные детские киносеансы независимо от сектора (для детей с 6 до 14 лет) – 2,00. На удлиненный сеанс к цене билета + 0,30.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

"Риф. Новые приключения". Анимация, США, 6+.

"Плохие парни навсегда". Комедия, экшн, США, 16+.

"Марафон желаний". Комедия, мелодрама, Россия, 16+.

"Под водой". Боевик, ужасы, США, 16+.

"Офицер и шпион". Драма, исторический, триллер, Италия, Франция, 16+.

"Ледяная принцесса". Анимация, 3D, Германия, 6+.

Витебская областная филармония

**улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

18.01 (15:00) «С животиком в музей». Музыкальная встреча для будущих мам из цикла «Соткать душу из нот». “(состоится в Художественном музее).

Концертный зал «Витебск»

**парк имени Фрунзе

18.01, 19.01 (10:00, 14:00, 18:00) XXXV Международный турнир по танцевальному спорту «Витебская снежинка».

Центр культуры «Витебск»

**ул. Маяковского, 1, тел. 66-40-65

17.01 (12:00) Конкурс спортивного танца ансамбля «Мозаика».

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

17.01 (19:00) «Самая жаданая». Рамантычная камедыя па матывах французскай драматургіі.

18.01 (19:00) «Перабор». Камедыя.

19.01 (18:00) «Смешныя людзі». Камедыя па матывах аднаактавых п’ес А. Чэхава «Пра шкоду тытуню», «Юбілей», «Прапанова».

21.01 (19:00) «Мая жонка – падманшчыца». Камедыя.

Беларускі тэатр «Лялька» **вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

19.01 (11:00) «Асцярожна, Соня!».

26.01 (11:00) «Марозка».

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Старый Витебск на фото Сигизмунда Юрковского».

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XXI века (из фондов ВОКМ).

«Раненый город». Фотографии Витебска периода немецкой оккупации 1941-1944 годов.

«Векавая калекцыя» Вышыўка і фарфор з каллекцыі А.Р. Брадоўскага (з фондаў УК «ВАКМ»).

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«О подарках и дарах». Выставка предметов, подаренных музею (до 1.03).

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

«Художник П.М. Явич». К 100-летию со дня рождения.

Акварель Феликса Гумена.

Выставка работ из фондов музея.

«Рождественская сказка». Выставка декоративно-прикладного искусства.

«Зимний пейзаж» (из фондов ВОКМ).

«Реальная нереальность –- нереальная реальность». Юбилейная выставка произведений А. Подолинского.

Юбилейная выставка произведений А. Доманова. Из фондов ВОКМ. «Минитекстиль». Республиканская выставка художественного текстиля.

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

«Почтовые марки Страны чучхе». Из собрания Музея корейских почтовых марок (при поддержке посольства КНДР в Республике Беларусь).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 58-48-94

Алесь Разанаў, Віктар Маркавец (Мінск). Канцэптуальна-мастацкія творы.

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

Постоянная экспозиция, посвященная художникам-основателям училища.

Выставка, посвященная 100-летию создания М. Шагалом в Витебске Народного художественного училища.

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Выставки Натальи Кимстач. Гобелен, ручное ткачество.

«Китайское впечатление». Выставка художников из Китая.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

«Достаточно». Живопись. Международный художественный проект (Беларусь, Латвия, Литва, Германия).

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Казкі Раства». Выставка детского творчества (до 20.01).

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М.Ф. Шмырева.

«Солдатская еда на фоне столетий». Выставка предметов солдатского обихода из частной коллекции Г. Дубинина (Россия).

Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина

ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18

Каждый четверг (18:00). Бесплатные курсы «Витебск: реальная и популярная история родного города».

Выставка Игоря Шкуратова.

16.01 (18:00) Прэзентацыя зборніка Міхаіла Рубіна «Отправление и конечная».

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

11:00–20:00 (чт. – вс.) Дни массового отдыха горожан. Работает прокат спортинвентаря, комплекс аттракционов.

Витебский зоопарк

ул. Я. Купалы, 17, тел. 67-08-08

Постоянная экспозиция животных (вт.–вс.: 10:00–18:00, пн.: 12:00–18:00).

Битлз-клуб «Чердачок»

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

13.01–16.01 (20:00) Кинопоказы.

28.02 (19:00) Naviband в Витебске. Презентация нового альбома.

Арт-пространство VZAP

*** ул. Октябрьская, 2, тел. 33 364-78-78

18.01 (11:00–14:00) Благотворительная ярмарка "Зимнее чудо".