Гибель студента в одном из общежитий Витебска подтвердили в СК, назначена экспертиза

• 14/1/20 14:41 • Здарэнні

В Следственном комитете «ННВ» подтвердили факт гибели в Витебске студента ВГМУ, который выпал из окна одно из общежитий университета.
девушка выбросилась из окна

Сообщение о гибели молодого человека появилось в студенческом телеграм-канале «Отчислено» днем 12 января, в нем сообщалось, что второкурсник Витебского государственного медицинского университета выпал из окна общежития №5 и погиб.

— Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели студента, назначена судебно-медицинская экспертиза, — рассказала «ННВ» официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Согласно информации телеграм-канала трагедия произошла в четыре часа утра. Сейчас этот же источник пишет о якобы оставленной молодым человеком записке, в которой говорится о суициде.

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