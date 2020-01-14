Гибель студента в одном из общежитий Витебска подтвердили в СК, назначена экспертиза
В Следственном комитете «ННВ» подтвердили факт гибели в Витебске студента ВГМУ, который выпал из окна одно из общежитий университета.
Сообщение о гибели молодого человека появилось в студенческом телеграм-канале «Отчислено» днем 12 января, в нем сообщалось, что второкурсник Витебского государственного медицинского университета выпал из окна общежития №5 и погиб.
— Сейчас устанавливаются обстоятельства гибели студента, назначена судебно-медицинская экспертиза, — рассказала «ННВ» официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.
Согласно информации телеграм-канала трагедия произошла в четыре часа утра. Сейчас этот же источник пишет о якобы оставленной молодым человеком записке, в которой говорится о суициде.
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