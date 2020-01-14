Гипермаркет распродаж открылся в Витебске, он в конце Московского проспекта

ННВ • 14/1/20 16:22 • Эканоміка

Цыплята по 3,79 рубля за килограмм: в Витебске запустили «гипермаркет распродаж» — этот новый для Беларуси формат в нашем городе внедрил «Евроопт».



Для этого выбрали самый крупный магазин сети в Витебске – на Московском проспекте, 130-1. Среди отличий – сниженные цены на весь ассортимент и рекордная акционная зона из 4000 наименований товаров. Обещают, что на покупках можно будет сэкономить до четверти бюджета.

До Витебске новый формат опробовали в Пинске. Его ключевой особенностью выступают низкие цены: все товары в гипермаркете в среднем на 25% ниже, чем в других объектах сети.

— Новый формат обладает большим потенциалом в Беларуси. Круглый год покупателям будут доступны товары по распродажным ценам. При этом сэкономить можно на любом продукте, то есть теперь не обязательно искать красные ценники. Гигантская акционная зона выступает фактором дополнительной экономии: на эти товары цены будут особенно низкими. И что важно, она никуда не исчезнет через месяц-другой. Покупатели смогут сберечь до четверти личного бюджета в любой день, — заявили «ННВ» в сети «Евроопт».

Вот некоторые цены, информацию о которых предоставили нашему изданию: тушка цыпленка стоит 3,79 рубля за кило, куриные грудки и бедра – 4,99, а окорочка – на 30 копеек дешевле, горбушу за 5,99 рубля, а хек за 5,49. Т.е цены близкие к тем, которые бывают на красных ценниках в обычных магазинах сети.

— Формат «гипермаркета распродаж» отражает современный подход к крупным магазинам. Пришла пора развивать в Беларуси культуру семейных покупок, чтобы взрослые с детьми приезжали и закупались на неделю вперед. Так поступают американцы и европейцы, и это оправдано экономически: ведь крупный объект за счет своего масштаба всегда может предоставить больший ассортимент по низким ценам. Все это позволяет экономить и проводить время вместе, – убеждены в «Евроопте».