Город падающих фонарей: еще одну опору освещения сбили на пешеходной улице в Витебске
14 января на улице Пушкина в Витебске неподалеку от памятника поэту упал один из фонарных столбов с четырьмя светильниками, стилизованными под старину.
Вероятнее всего в столб врезался автомобиль, и удара хватило, чтобы вывернуть его основание из стяжки обрушить. Судя по валяющимся рядом пластиковым осколкам, пешеходную зону с фонарем не поделил кроссовер «Mitsubishi Outlander».
Подобное происшествие в этом районе случается не впервые. Как писали «ННВ», в апреле прошлого года пострадал фонарь на противоположном конце моста через Витьбу. Он, правда, не упал, а только наклонился под углом в 11 градусов.
Проблемы с автомобильным траффиком на пешеходной зоне, в которую были преобразованы улицы Пушкина, Толстого и Суворова, возникли практически с ее появлением. Не смотря на то, что городские службы понатыкали запрещающих знаков, уродующих вид на немногие из уцелевших исторических памятников, по пешеходным улицам продолжают раскатывать авто, особенно этим злоупотребляют клиенты размещающихся здесь кафе и таксисты.
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1 каментар
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15/студзень/2020 у 0:29
Нету в витебске пешеходной улицы, да и ГАИ плевать на нарушения. Лучше за техосмотр стричь.