Город падающих фонарей: еще одну опору освещения сбили на пешеходной улице в Витебске

Сяржук Серабро • 14/1/20 22:12 • Здарэнні

14 января на улице Пушкина в Витебске неподалеку от памятника поэту упал один из фонарных столбов с четырьмя светильниками, стилизованными под старину.



Вероятнее всего в столб врезался автомобиль, и удара хватило, чтобы вывернуть его основание из стяжки обрушить. Судя по валяющимся рядом пластиковым осколкам, пешеходную зону с фонарем не поделил кроссовер «Mitsubishi Outlander».

Подобное происшествие в этом районе случается не впервые. Как писали «ННВ», в апреле прошлого года пострадал фонарь на противоположном конце моста через Витьбу. Он, правда, не упал, а только наклонился под углом в 11 градусов.

Проблемы с автомобильным траффиком на пешеходной зоне, в которую были преобразованы улицы Пушкина, Толстого и Суворова, возникли практически с ее появлением. Не смотря на то, что городские службы понатыкали запрещающих знаков, уродующих вид на немногие из уцелевших исторических памятников, по пешеходным улицам продолжают раскатывать авто, особенно этим злоупотребляют клиенты размещающихся здесь кафе и таксисты.