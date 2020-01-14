Мать била детей вместе с сожителем, в их отношении возбудили уголовное дело об истязании

ННВ • 14/1/20 14:52 • Грамадства

Трех- и пятилетний братья пришли в детский сад с синяками и рассказали, что их бьют мама и ее бой-френд — уголовное дело об истязании возбуждено в Витебском районе.



Как предварительно установлено следователями 24-летняя жительница района и ее 25-летний сожитель полгода систематически избивали маленьких сыновей женщины — с начала лета до конца осени.

Противоправные действия в отношении детей выплыли наружу, когда синяки на братьях увидели в детском саду. Мальчишки рассказали воспитателям, что между собой они не дерутся, а их бьет мама и мужчина, который с ней живет.

В результате прокуратура Витебского района возбудила четыре уголовных дела по части 2 статьи 154 УК — истязание заведомо несовершеннолетних. Все они объединены в одно производство, которым занимается Витебский РОСК, сообщает пресс-служба СК.