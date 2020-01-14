Прокурор затребовал 13 лет, а адвокат просит дать по минимуму — как проходит суд над женщиной, которую обвиняют в убийстве двухлетнего сынишки

Іван Дзедушкін • 14/1/20 0:28 • Крымінал

Как прошли прения сторон по делу 24-летней жительницы Лепеля Алёны Х., которую обвиняют в убийстве двухлетнего сынишки? Какой срок грозит женщине, если докажут ее вину?



Напомним, что суд над лепельчанкой начался 8 января. Женщине предъявлено обвинение по пункту 2 части 2 статьи 139 УК — убийство заведомо малолетнего, санкции этой части предусматривают наказание вплоть до расстрела. Но, согласно статьям 58 и 59 Уголовного кодекса, ни расстрел, ни пожизненное заключение к женщинам в Беларуси не применяют. Таким образом, максимальное наказание, которое могут назначить Алёне Х. — 25 лишения свободы.

Прения сторон состоялись на третий день судебных заседаний, об этом сообщила районная газета «Лепельскі край». По информации издания прокурор предложила суду назначить обвиняемой наказание в виде лишения свободы на 13 лет. При этом она отметила, что семья была проблемная, на теле погибшего мальчика обнаружили травмы, а в 2017 году у него был перелом обеих ручек. Также, по словам прокурора, женщина пыталась скрыть свое преступление, и только когда содеянное раскрылось, раскаялась и стала сотрудничать со следствием. С предложением прокурора согласился биологический отец малыша, который на суде выступает потерпевшей стороной.

Адвокат Алёны Х. в свою очередь попросил суд назначить своей подзащитной минимальное наказание, предусмотренное законом — это 8 лет лишения свободы. При этом он отметил, что женщина и так уже наказана – потеряла одного ребенка, а также лишена родительских прав на того, которого родила во время следствия. Также адвокат указал на сложную жизнь обвиняемой, которую отец бросил в 16 лет, а мать умерла раньше. Первый брак, по словам адвоката, оказался неудачным, как и сожительство с отцом второго ребенка.

Напомним, что 27 мая по телефону в Лепельский РОВД обратилась местная жительница, которая сообщила, что у нее в парке пропал ребенок. Позже, однако, выяснилось, что в парк Алёна Х. пришла без сына. А тело мальчика было обнаружено при обыске в гараже у дома женщины. На суде огласили показания Алёны Х., в которых она рассказала, что закрыла сынишке рот и нос, пока тот не перестал дышать, пишет издание. Судебное издание возобновится 20 января.