Ремонт новых остановок обойдется бюджету Витебска в 2500 рублей

Сяржук Серабро • 14/1/20 15:25 • Эканоміка

Часть новых остановочных павильонов нового образца, появившихся в Витебске в прошлом году, уже требуют ремонта — они пострадали от вандалов.



Такие павильоны, каркас которых изготовлен из металлического профиля, а крыша и две стены из закаленного стекла, начали появляться в городе накануне фестиваля «Славянский базар в Витебске». О том, каким образом проходила их закупка, «ННВ» уже писали.

Сейчас Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство объявило тендер на ремонт семи павильонов: остановка «Медуниверситет» в районе домов №18 на проспекте Фрунзе; остановка «Площадь Свободы» в районе парка Фрунзе; остановка «Ратуша» в районе дома №36 на улице Ленина; остановка «Улица Димитрова» в районе дома №4Б на улице Белобородова; остановка «Площадь Свободы» в районе дома №26А на улице Ленина; остановка «Библиотека имени Ленина в районе дома №8 на улице Ленина и остановка «Площадь Свободы» в районе Летнего Амфитеатра на улице Ленина.

Во всех этих павильонах пресловутые закаленные стекла оказались неустойчивыми к агрессивной внешней среде в виде жителей и гостей Витебска, и были разбиты. Кроме того остановке на улице Белобородова потребуется и ремонт металлоконструкций.

Восстановление этих остановочных павильонов, прослуживших только полгода, ГЖКХ оценило в 2500 рублей, т.е. в среднем около 360 рублей за один. Финансируется закупка из городского бюджета. Отремонтировать остановки должны к концу февраля.