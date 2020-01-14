Ремонт новых остановок обойдется бюджету Витебска в 2500 рублей

• 14/1/20 15:25 • Эканоміка

Часть новых остановочных павильонов нового образца, появившихся в Витебске в прошлом году, уже требуют ремонта — они пострадали от вандалов.

Такие павильоны, каркас которых изготовлен из металлического профиля, а крыша и две стены из закаленного стекла, начали появляться в городе накануне фестиваля «Славянский базар в Витебске». О том, каким образом проходила их закупка, «ННВ» уже писали.

Готовый павильон нового образца на остановке на площади Свободы. Фото Сергея Серебро

Сейчас Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство объявило тендер на ремонт семи павильонов: остановка «Медуниверситет» в районе домов №18 на проспекте Фрунзе; остановка «Площадь Свободы» в районе парка Фрунзе; остановка «Ратуша» в районе дома №36 на улице Ленина; остановка «Улица Димитрова» в районе дома №4Б на улице Белобородова; остановка «Площадь Свободы» в районе дома №26А на улице Ленина; остановка «Библиотека имени Ленина в районе дома №8 на улице Ленина и остановка «Площадь Свободы» в районе Летнего Амфитеатра на улице Ленина.

Разбитый остановочный павильон на проспекте Фрунзе. Фото t.me/Vitebsk4People

Разбитый остановочный павильон на проспекте Фрунзе. Фото t.me/Vitebsk4People

Во всех этих павильонах пресловутые закаленные стекла оказались неустойчивыми к агрессивной внешней среде в виде жителей и гостей Витебска, и были разбиты. Кроме того остановке на улице Белобородова потребуется и ремонт металлоконструкций.

Восстановление этих остановочных павильонов, прослуживших только полгода, ГЖКХ оценило в 2500 рублей, т.е. в среднем около 360 рублей за один. Финансируется закупка из городского бюджета. Отремонтировать остановки должны к концу февраля.

Ремонт новых остановок обойдется бюджету Витебска в 2500 рублей

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