За одну плотвичку против пенсионера в Миорском районе возбудили уголовное дело
Неудачно закончилась рыбалка с сетью для пенсионера в Миорском районе — он поймал всего одну плотву и «заработал» уголовное дело.
Осенью пенсионер поставил сети на Улазовичском озере, но в них попалась только одна рыбёшка. А вот сам браконьер попался инспекторам по охране животного и растительного мира. К своему несчастью мужчина попался второй раз за год и если первый раз отделался административным наказанием, то теперь против него возбудили уголовное дело, пишет газета «Герой працы» со ссылкой на старшего следователя райотдела СК Виктора Козловского.
Падобнае
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: