За одну плотвичку против пенсионера в Миорском районе возбудили уголовное дело

ННВ • 14/1/20 7:32 • Экалогія

Неудачно закончилась рыбалка с сетью для пенсионера в Миорском районе — он поймал всего одну плотву и «заработал» уголовное дело.



Осенью пенсионер поставил сети на Улазовичском озере, но в них попалась только одна рыбёшка. А вот сам браконьер попался инспекторам по охране животного и растительного мира. К своему несчастью мужчина попался второй раз за год и если первый раз отделался административным наказанием, то теперь против него возбудили уголовное дело, пишет газета «Герой працы» со ссылкой на старшего следователя райотдела СК Виктора Козловского.