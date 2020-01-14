Женщина «похоронила» живого мужа, чтобы получать пособие — уголовное дело возбуждено в Глубоком

Іван Дзедушкін • 14/1/20 13:13 • Грамадства

До 10 лет лишения свободы грозит 39-летней жительнице Глубокого, которая получала за сбежавшего к другой женщине мужа пособие как за умершего.



Супруг покинул женщину еще в 2005 году, на руках у нее остались маленькие дети. Жительница райцентра обратилась в суд и тот, спустя положенное время, признал мужчину без вести пропавшим, а женщине назначил пособия из-за потери кормильца.

Спустя восемь лет муж глубочанки объявился и навестил супругу и детей. Как оказалось, за эти годы он успел обзавестись новой семьей в России, где у него родились дети от другой женщины.

Белоруска должна была сообщить в правоохранительные органы, что отец ее детей «воскрес». Однако не сделала этого, так как боялась, что не сможет получить с бывшего супруга алименты. Поэтому она умолчала о его визите и продолжала получать назначенное судом пособие.

Спустя еще шесть лет, в 2019 году, о том, что «похороненный» супругой мужчина появлялся в Беларуси и навещал детей, узнали сотрудники группы по борьбе с экономическими преступлениями Глубокского РОВД, в этом им помогли коллеги из подразделения по гражданству и миграции.

По подсчетам правоохранителей оказалось, что жительница райцентра незаконно получила от государства 23 000 рублей пособия. Это расценили, как мошенничество в особо крупном размере и в отношении безработной женщины возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома. Теперь ей грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что по этой же статье было возбуждено уголовное дело в отношении 76-летней пенсионерки, многие годы получавшей лишнюю пенсию. В итоге суд дал старушке минимум — 3 года лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2 года.