База отдыха горела в Браславе

ННВ • 15/1/20 12:02 • Здарэнні

Вечером 14 января произошел пожар на базе отдых. Расположенной на окраине Браслава.



В 20:13 пожарные получили сообщение о загорании в здании культурно-оздоровительного центра «Дривяты».

В результате пожара огнем были повреждены два блока управления автоматикой очистки бассейна, расположенные в подвале здания. Причина пожара еще предстоит установить, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что два года назад произошел пожар в здании физкультурно-оздоровительного комплекса в Миорах, тогда причиной возгорания стала неосторожность рабочих. Проводивших кровельные работы.