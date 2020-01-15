База отдыха горела в Браславе

• 15/1/20 12:02 • Здарэнні

Вечером 14 января произошел пожар на базе отдых. Расположенной на окраине Браслава.
База отдыха в Браславе. Фото www.braslav-star.by

В 20:13 пожарные получили сообщение о загорании в здании культурно-оздоровительного центра «Дривяты».

В результате пожара огнем были повреждены два блока управления автоматикой очистки бассейна, расположенные в подвале здания. Причина пожара еще предстоит установить, сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что два года назад произошел пожар в здании физкультурно-оздоровительного комплекса в Миорах, тогда причиной возгорания стала неосторожность рабочих. Проводивших кровельные работы.

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