База отдыха горела в Браславе
Вечером 14 января произошел пожар на базе отдых. Расположенной на окраине Браслава.
В 20:13 пожарные получили сообщение о загорании в здании культурно-оздоровительного центра «Дривяты».
В результате пожара огнем были повреждены два блока управления автоматикой очистки бассейна, расположенные в подвале здания. Причина пожара еще предстоит установить, сообщается пресс-службой МЧС.
Напомним, что два года назад произошел пожар в здании физкультурно-оздоровительного комплекса в Миорах, тогда причиной возгорания стала неосторожность рабочих. Проводивших кровельные работы.
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