«Белтелеком» заявил об увеличении тарифов

ННВ • 15/1/20 12:35 • Эканоміка

С 25 января вырастут цены на интернет и ряд других услуг, которое предоставляет населению «Белтелеком».



По заявлению компании, тарифы на доступ в сеть Интернет вырастут в среднем на 2,5%. А стоимость наиболее популярного у абонентов пакета услуг «ЯСНА 100» увеличится на 33 копейки в расчете на одну услугу.

Простой подсчет, однако, указывает, что самый дешевый пакет услуг оператора «Ясна 35» подорожает на 1 рубль 50 копеек (с 32 рублей до 33 рублей 50 копеек), что составляет 4,6%. А вот стоимость самого дорого пакета «Ясна 200», который также подорожает на 1 рубль 50 копеек (с 65 рублей до 66 рублей 50 копеек), вырастет только 2,3%.

Решение о пересмотре цен на услуги в «Белтелеком» обуславливают запланированным на 2020 год ростом потребительских цен, в целях поддержания уровня окупаемости услуг электросвязи на уровне 2019 года.

При этом отмечается, что изменение стоимости не коснется регулируемых тарифов на услуги местной и междугородной телефонной связи, услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, услуг предоставления доступа к международным сетям передачи данных, в том числе доступа к сети Интернет для операторов электросвязи, услуг хостинга, видеоконтроля и др.

Со всеми обновленными тарифами, которые вступят в силу с 25 января, можно ознакомиться на сайте компании.