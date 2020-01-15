Голубь пролетел почти 600 километров! Как птица из-за Москвы оказалась в Витебске?

Дайджэст • 15/1/20 21:17 • Экалогія

Персиковый голубь прилетел на балкон жительницы Витебск, птица добиралась до белорусского города из российской глубинки 587 километров.



Необычная птица — голубь персикового окраса — приземлилась на балкон витеблянки Светланы Тихоненко на старый Новый год, пишет городская газета «Витьбичи». Женщина обнаружила на лапке пернатого гостя два кольца, по которым удалось установить, что пернатый гость преодолел свыше полутысячи километров пути, перед тем как оказаться в белорусском областном центре.

На одном из колец было указано, что хозяин голубя живет в городе Кольчугино Владимирской области (Российская Федерация). Ортодромия между Витебском и этим городом составляет 587 километров. Вряд ли птица летела по кратчайшему расстоянию между двумя населенными пунктами, никуда не отклоняясь, так что «намотала» она гораздо больше.

По мнению, известный витебского орнитолога Владимира Ивановского, чей комментарий приводит издание, голубь мог потерять ориентацию, попав в какую-то стрессовую ситуацию, например, в неблагоприятные погодные условия.

Пределом для почтовых голубей считается расстояние в 1100 километров. Однако птиц специально дрессируют для этих функций, и они возвращаются к своей голубятне из какого-либо пункта, откуда выпускаются, а не летят в произвольный город.

Жительнице Витебска через родственников удалось связаться с хозяином птицы, и тот предложил ей считать прилетевшего голубя подарком с небес, но попросил не выпускать его в свободный полет. В результате голубя-мигранта предали известному витебскому голубятнику Дмитрию Морозву.