Началось банкротство Сенненского райагросервиса, предприятие должно почти 10 миллионов долларов

Сяржук Серабро • 15/1/20 15:00 • Эканоміка

Производство дела о банкротстве возбуждено экономическим судом Витебской области в отношении ОАО «Сенненский райагросервис».



Заявление об экономической несостоятельности подал в суд сам должник, 99,97% акций которого находятся в собственности местного райисполкома. Согласно поданным в суд документам задолженность райагросервиса перед кредиторами достигла 21 088 000 рублей.

По состоянию на 1 января 2018 года на предприятии работали 264 человека. За девять месяцев прошлого года в результате своей деятельности Сенненский райагросервис получил чистый убыток в размере 374 000 рублей и не имеет оборотных средств. Обязательства предприятия в 147 раз превысили дебиторскую задолженность перед ним, при этом 67% от общей суммы обязательств — просроченные.

В результате экономический суд Витебской области вынес определение о возбуждении производства по делу об экономической несостоятельности ОАО и открытии защитного периода до 27 января.

Напомним, что в 2016 году в отношении тогдашнего руководителя ОАО «Сенненский райагросервис» было возбуждено уголовное дело из-за масштабных приписок.