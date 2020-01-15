Старый потолок обрушился и придавил мужчину, который сбивал перфоратором отделку стен дома в Витебске

ННВ • 15/1/20 19:56 • Здарэнні

Западнёй для мужчины стал старый дом на 1-м Тракторном переулке в Витебске — во время ремонта на него упал потолок, пострадавший самостоятельно выбраться не смог.



ЧП произошло 15 января примерно в 12:13. Когда на вызов приехали спасатели, оказалось, что в доме №10 под завалом из частей потолочного перекрытия находится мужчина. Он при помощи перфоратора сбивал керамическую плитку со стен, когда внезапно сверху обрушились балки и настил потолка.

Пострадавшего удалось достать из-под завала и передать медикам бригады «скорой помощи». После осмотра мужчина от госпитализации отказался, об этом «ННВ» сообщили в пресс-службе МЧС.