Более 1000 долларов лишила мужа полочанка, желавшая помочь подруге. Как так вышло?

Іван Дзедушкін • 16/1/20 13:31 • Здарэнні

Фотографии банковской карты мужа отправила жительница Полоцка подруге, хотевшей купить новые сапожки, в результате мужчина лишился 2282 рублей.



В один из зимних вечеров жительница Полоцка получила сообщение в социальной сети от своей подруги. Та написала, что присмотрела себе обувь в интернет магазине, но не может оплатить покупку из-за проблем с карточкой.

На своей банковской карте у полочанки не было денег, но, чтобы помочь подруге, она сфотографировала карточку мужа и отправила эти фото через социальную сеть. Последствия не заставили себя долго ждать — со счета мужчины списали 2282 рубля.

Однако более 1000 долларов в эквиваленте пошли вовсе не на войлочные тапочки GUCCI для подруги, а оказались в кармане мошенников, завладевших ее аккаунтом в социальных сетях. После того как правда всплыла, разгневанный муж наивной полочанки обратился за помощью в милицию. По этому факту уже возбудили уголовное дело, об этом «ННВ» сообщили в УВД Витебского облисполкома.