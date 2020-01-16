Двое утонули, одного удалось вытащить — что случилось на Освейском озере?

Іван Дзедушкін • 16/1/20 12:36 • Здарэнні

15 января на Освейском озере в Верхнедвинском районе утонули два человека, одного удалось спасти местным жителям.



В 14:06 спасатели получили сообщение о том, что неподалеку от деревни Великое Село на Освейском озере перевернулась лодка с тремя людьми. Пока к месту происшествия смогли добраться подразделения МЧС, одного человека смогли спасти местные жители, остальных на поверхности воды видно уже не было.

36-летнего мужчину передали медикам, которые госпитализировали его с общим переохлаждением организма. Тела двух утонувших рыбаков ищут водолазы ОСВД, сообщается пресс-службой МЧС.