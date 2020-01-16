Новый температурный рекорд установлен в середине января в Витебске

Сяржук Серабро • 16/1/20 15:06 • Экалогія

Самым тёплым за 134 года выдался день 15 января в Витебске, был установлен новый температурный рекорд.



Суточный рекорд максимума температуры был зафиксирован метеостанцией областного центра в середине января. Воздух в Витебске прогрелся до +5,7 градусов по Цельсию, на 1,7 градуса превысило предыдущий рекорд, установленный в 2007 году.

Абсолютный температурный максимум для января в Витебске составляет +10,4 градуса по Цельсию, он, как и ряд суточных рекордов, зафиксирован в 2007 году, когда тоже после нового года и на Крещенье стояла необычно теплая погода. Самая низкая для этого месяца температура в нашем городе была 16 января 1940 года, когда столбик термометра упал до отметки -40,6 градуса по Цельсию.

За прошедшую половину января отклонение фактической температуры от среднемесячной нормы составило +5.9 °C.