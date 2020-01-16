Самодонос: витебский правозащитник написал заявление в милицию с требованием наказать его за посты в facebook

Сяржук Серабро • 16/1/20 19:41 • Палітыка

Наказать себя за посты в facebook просит витебский правозащитник Павел Левинов, соответствующее заявление он написал на имя начальника УВД Витебского облисполкома полковника милиции Михаила Гриба.



В своем заявлении, которое, кстати, тоже размещено в facebook, господин Левинов сообщает, что постоянно изготавливает и распространяет, не имея на территории Республики Беларусь аккредитации, информацию на иностранном интернет-сайте facebook.com.

В связи с этим правозащитник просит начать в его отношении административный процесс за деяния, ответственность за которые установлена частью 2 статьи 22.9 КоАП. Санкции этой статьи за незаконное изготовление продукции средств массовой информации предусматривают штраф в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин. В Беларуси существует практика регулярно штрафовать журналистов, работающих на иностранные СМИ без аккредитации в МИДе.

Судя по дате, это заявление в милицию Павел Левинов направил вчера, 15 января. Реакции правоохранительных органов на этот демарш пока не последовало.