Самодонос: витебский правозащитник написал заявление в милицию с требованием наказать его за посты в facebook

• 16/1/20 19:41 • Палітыка

Наказать себя за посты в facebook просит витебский правозащитник Павел Левинов, соответствующее заявление он написал на имя начальника УВД Витебского облисполкома полковника милиции Михаила Гриба.
Павел Левинов во время одной из уличных акций. Фото Сергея Серебро

В своем заявлении, которое, кстати, тоже размещено в facebook, господин Левинов сообщает, что постоянно изготавливает и распространяет, не имея на территории Республики Беларусь аккредитации, информацию на иностранном интернет-сайте facebook.com.

В связи с этим правозащитник просит начать в его отношении административный процесс за деяния, ответственность за которые установлена частью 2 статьи 22.9 КоАП. Санкции этой статьи за незаконное изготовление продукции средств массовой информации предусматривают штраф в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин. В Беларуси существует практика регулярно штрафовать журналистов, работающих на иностранные СМИ без аккредитации в МИДе.

Судя по дате, это заявление в милицию Павел Левинов направил вчера, 15 января. Реакции правоохранительных органов на этот демарш пока не последовало.

Меткі: ,

Падобнае

    Каментаваць

    Вы павінны увайсці каб каментаваць.

    Можна ўвайсці праз: 