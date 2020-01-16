Такси, задавившее женщину на Замковой улице, выехало на переход со скоростью 75 км/ч

Іван Дзедушкін • 16/1/20 16:41 • Здарэнні

Дело таксиста, насмерть сбившего женщину, переходившую Замковую улицу в Витебске, передали в суд.



Во время следствия было установлено, что в ночь с 7 на 8 сентября, 29-летний парень сел за руль своего такси очень утомленным. Около 0:30 он ехал по Замковой улице со стороны моста Кирова. Как установили эксперты, «Renault Logan» двигался со скоростью примерно 75 километров в час.

Светофоры на пешеходном переходе на перекрестке улиц Замковая, Калинина и Пушкина в это время был уже выключены. Водитель видел дорожные знаки и разметку, обозначающие переход, однако скорости автомобиля не снизил.

В результате он выехал на «зебру» и сбил находившуюся там 42-летнюю женщину. После этого авто вылетело на тротуар в районе памятника Машерову. Пострадавшая женщина погибла на месте происшествия.

Также эксперты установили что в момент ДТП на левое переднее колесо авто было установлена шина с остаточной высотой протектора менее 1,6 миллиметра. Однако это по их выводам, не имело причинной связи с дорожно-транспортным происшествием.

Водителю такси предъявлено обвинение по части 2 статьи 317 УК. Расследование этого уголовного дела завершено, и прокуратура после изучения направила его суд.

До суда таксист будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.