В январе в Витебске взошел чеснок. Фотофакт

Ігар Мацьвееў • 16/1/20 20:02 • Экалогія

В декабре "ННВ" сообщали, что в Витебске на деревьях набухли почки, а на вербе распустились котики. Настало время заглянуть в огород: а что там?

У одного из жителей Витебска в середине января взошел зимний чеснок. Как правило, его сажают в октябре, а всходит он ранней весной (в марте, апреле). В связи с тем, что нынешняя зима похожа на весну, хозяину придётся ждать урожая намного раньше.