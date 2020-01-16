В январе в Витебске взошел чеснок. Фотофакт
В декабре "ННВ" сообщали, что в Витебске на деревьях набухли почки, а на вербе распустились котики. Настало время заглянуть в огород: а что там?
У одного из жителей Витебска в середине января взошел зимний чеснок. Как правило, его сажают в октябре, а всходит он ранней весной (в марте, апреле). В связи с тем, что нынешняя зима похожа на весну, хозяину придётся ждать урожая намного раньше.
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